Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'i kim? Türkiye-Gürcistan maçında kimler oynayacak?
Türkiye ve Gürcistan arasında oynanacak olan futbol maçının ilk 11'i merak konusu oldu. Maçta hangi oyuncuların sahaya çıkacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında saat 19.00'da Gürcistan ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'i kim? Türkiye-Gürcistan maçında kimler oynayacak?
TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇININ İLK 11'İ KİM?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE İLK 11
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
GÜRCİSTAN İLK 11
Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitasishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.