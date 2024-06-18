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Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'i kim? Türkiye-Gürcistan maçında kimler oynayacak?

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Türkiye ve Gürcistan arasında oynanacak olan futbol maçının ilk 11'i merak konusu oldu. Maçta hangi oyuncuların sahaya çıkacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında saat 19.00'da Gürcistan ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'i kim? Türkiye-Gürcistan maçında kimler oynayacak?

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇININ İLK 11'İ KİM?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İLK 11

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'i kim? Türkiye-Gürcistan maçında kimler oynayacak?

GÜRCİSTAN İLK 11

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitasishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'i kim? Türkiye-Gürcistan maçında kimler oynayacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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