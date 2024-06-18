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Lol çöktü mü? 18 Haziran League of Legends sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor?

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lol sorun mu var, problem ne gibi soruların yanıtı merak edildi. Riot Games'in dünyadaki en popüler MOBA oyunlarından League of Legends'ta sorun oluştu. Yaşanan arıza Twitter'da gündem oldu. Peki, League of Legends çöktü mü? 18 Haziran League of Legends sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor?

lol çöktü mü? League of Legends sorun mu var, problem ne sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından büyük bir heyecanla oynanan popüler MOBA oyunu League of Legends, beklenmedik bir şekilde erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Peki, League of Legends çöktü mü? 18 Haziran League of Legends sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor?

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

League of Legends'ta bu akşam saatlerinde çeşitli sorunlar yaşandı. Bugün League of Legends oyuncuları, oyun sunucularına bağlanma ve maçlara giriş yapma konusunda ciddi problemler yaşadı. Birçok kullanıcı, oyun sırasında aniden bağlantılarının koptuğunu veya oyun istemcisinin hiç açılmadığını rapor etti. Oyuncular problemin kaynağını merak etti ama henüz resmi açıklama gelmedi. İşte hata raporu:

Lol çöktü mü? 18 Haziran League of Legends sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor?

Emir Ceran
Emir Ceran
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