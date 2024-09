Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran beraberindeki heyetle birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Parti genel merkezinde gerçekleşen ziyarette ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ATO Başkanı Gürsel Baran konuşmasında, 170 bin üye ile Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olduklarını söyleyerek, "Üyelerimizin sıkıntılarıyla, problemleriyle, dertleriyle ilgileniyoruz; zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin de bildiği gibi. Ekonomik anlamda hakikaten problemli, büyük bir süreç. Bizim olduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Çok maliyetli bir coğrafya. Bu dünyada şu anda bütün dünyayı sarsan olaylar genelde bizim coğrafyamızda oluyor. Yukarıda da savaş var, aşağıda da savaş var. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar inanılmaz boyutta. Kıymetli genel başkanım en çok birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dışında bu konuyla bu kadar yakından, bu kadar içten, bu kadar samimi ilgilenen biri dünyada çok yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili şu anda Amerika'da da kabul ettiği devlet başkanları ile birinci öncelikle bu konuyu görüşüyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Sizlerin bu anlamda büyük destekler olduğunu biliyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Bu coğrafyada biz çok güçlü olmak zorundayız. Biz oturduğumuz her masada sözümüz gücümüz kadar kabul ediliyor. O yüzden biz bu bulunduğumuz bu maliyetli coğrafyada, zor coğrafyada bu çok güçlü olmak zorundayız. Ankara Ticaret Odası olarak da bu anlamda üyelerimizin önünü açmak, onlara destek vermek şehrimizin ekonomisini daha yukarılara taşıma anlamında arkadaşlarımızla beraber bir gayretin içindeyiz. İnşallah yakın bir sürede bugün yaşadığımız enflasyon başta olmak üzere sıkıntıları hafifletip yakın bir zamanda çok daha farklı yerlerde olacağız. Pandemiden sonra bütün dünya gördü ki biz bulunduğumuz coğrafyanın tedarik merkezi olabiliriz. Çok rahat olabiliriz. Çok büyük avantajlarımız var. İnşallah kısa sürede sorunlarımızı aşıp bunlarla ilgili de yol alacağız" dedi.

'TÜRKİYE KIYMETLİ BİR COĞRAFYADA'

BBP lideri Mustafa Destici ise konuşmasında, "Sizin başında olduğunuz Ankara Ticaret Odası bütün yönetim kuruluyla birlikte üyelerine ahilik ruhunun aşılanması ve bunun devam etmesi noktasında da büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Ben bunu kendi şahsınızda ve iş yerlerinizde de uyguladığınızda da biz şahidiz. Çünkü sizi dün tanımadık. Gürsel Bey rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Başkanın cuma günleri sabah namazı arkadaşıydı, her cuma. Gürsel Bey gerçekten o anlamda bizim çok önceden tanıdığımız ve kıymetli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Onun için Türk İslam kültürünün işte ahilik de bunun içerisinde. Bütün özelliklerini de benimsemiş yaşayan da bir arkadaşımız. Türkiye'nin pandemiden beri içinden geçtiği bu ekonomik krizin en ağır maliyetini yaşayanlardan birisi de esnaflarımız, sanayicilerimiz, ticaretle uğraşan vatandaşlarımız. Çünkü para daraldığı zaman burada en büyük zorluğu iş adamları, esnaflar yaşıyor. Milli iradeye sahip çıkma, sivil siyasete sahip çıkma, sivil anayasal yapımı gibi yani demokratikleşme adımlarında da ben yine Ankara Ticaret Odamızın bu dönemde büyük inisiyatif aldığını ve hep bu konularda milli iradenin, demokrasinin, milletin, devletin, milli değerlerin, inançlarımızın yanında durduğunu da görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye gerçekten kıymetli bir coğrafyada ama bu kıymetli coğrafyanın da her kıymetli şeyin bir zorluğu ya da bir bedeli olduğu gibi bu coğrafyada bulunmanın da bir bedeli var. Şehitlerin kanlarıyla burayı bu toprakları biz kendimize vatan, yurt edindik. Dolayısıyla da bize emanettir. ve bu emaneti biz nasıl hür, bağımsız, müstakil bir vatan, devlet teslim almışsak, çocuklarımızı da gençlerimize de bizden sonraki nesillere de bize düşen bağımsız, güçlü bir devlet ve ülke bırakmak. Bize ne Filistin'den diyenlerden olmadık. ya da Filistin bizim milli meselemiz değildir diyen yanlış taraflarda hiçbir zaman durmadık. Dolayısıyla Doğu Türkistan da bizim meselemizdir, Filistin de bizim meselemizdir. Kırım'da bizim meselemizdir. Myanmar da bizim meselemizdir. Ben sonlarının da yaklaştığına inanıyorum. Katil Netanyahu da terörist ve siyonist İsrail devleti de bu yaptırım bedelini elbette ödeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak siz de Cumhurbaşkanından, dışişleri bakanına, bütün kurumlarıyla hem Filistin'in sesi oluyor, gazilerinin mazlumun yanında duruyor, zalime karşı çıkıyor. Diğer taraftan da elinden gelen her türlü desteği de veriyor. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak zaten kurulduğumuz günden bu yana şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun önderliğinde bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. Tekrar sizlere de ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.