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AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan Trafik Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken 40 kişi yaralandı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaza, dün akşam Mersin'de, TAG Otoyolu üzerinde meydana geldi. Yağışlı havada 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 40 kişi yaralandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Hatipoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Mersin-Gaziantep Karayolu'nda gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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