AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta hayata geçirilen projeleri anlattı

Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kentteki yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Çalkın, Kars'ta hayata geçirilen projeleri anlattı.

Kars Beylerbeyi Sarayı'ında düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte katılan Milletvekili Çalkın, tasarruf tedbirlerine rağmen Kars'taki projelerin yapımlarının devam ettiğini belirtti. Çalkın, projelerin tamamlanmasıyla birlikte kenttin çehresinin değişeceğini kaydetti.

"Kars'ın her sorunuyla birebir ilgilenmeyi kendime görev bildim"

Eğitimden sağlığa çok sayıda projenin aynı anda devam ettiğini ifade eden Milletvekili Adem Çalkın, "Meclis çalışmalarımızı tamamlar tamamlamaz, vakit nakittir diyerek saha çalışmalarına başladık. Gazi Kars'ımızın her yerine giderek, şehir merkezi, ilçelerimiz, köylerimiz buralarda sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yolları arıyor, bunları hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Adem Çalkın'ı hepiniz tanırsınız. Bir şeye söz verdi mi, onu sonuna kadar takip eder. Üzerine düşen ne varsa büyük bir gayretle, belirli bir plan dahilinde çalışarak uygular. Milletvekili seçildiğim ilk günden itibaren serhat şehrimizin her sorunuyla birebir ilgilenmeyi kendime görev bildim. Kars'ımızda birlik ve beraberliğe dayalı, dayanışma içinde bir ortamın kurulması için her zaman sağduyu ile hareket ettim" dedi.

Kimliği, tarihi, gastronomisi, doğal güzelliği, tarım ve hayvancılığı ile kendine has bir özelliğe sahip Gazi Kars'ın hep önceliği olduğuna dikkat çeken Çalkın, "Şehrimizin dinamiklerini nasıl harekete geçiririz diye var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için Ankara ve Kars arasında mekik dokuyor, yetkililerle görüşüyor, gereken kulis çalışmalarını yapmaktan biran bile geri durmuyoruz. Her zaman dediğim gibi, kim Gazi Kars'ımızın gelişmesi, kalkınması için bir çivi dahi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Siz değerli Basın Mensubu arkadaşlarımdan bu kadim şehrin tanıtımı, eğitimi, niteliğinin artırılması, toplumun bilinçlendirilmesi noktasında desteklerini bekliyorum. Genel Seçimler üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. Bu süre zarfında neler yatığımızı kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Kafkas Üniversitesi Hastanemizi daha da güçlendiriyoruz. Bunun için gerekli görüşmeler yapıldı. Bu şekilde eksik olduğumuz branşlarda hizmet açığımızı kapatmayı amaçlıyoruz. Gayretlerimiz sonrası Kars'ımıza ilk kez Çocuk Kardiyoloji Doktoru atandı. 780 Milyon TL'ye yapılacak Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi günlük 50 bin metreküp saat atık suyu arıtacak. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeni TOKİ Evlerimiz hızla yükseliyor. Kars'ımıza Modern Halk Kütüphanesinin yapılması için yetkililerle görüştük. Sarıkamış Turizminin geliştirilmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sultan Alparslan Külliyesi açıldı. Turistik Doğu Expresi sefer sayılarının artırıldı. Bu sene rekor bir taşıma gerçekleştirildi. Sarıkamış Harekatı yıl dönümünü Gençlik ve Spor Bakanımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın katılımıyla, büyük bir coşkuyla şehitlerimizi anarak gerçekleştirdik. Köy yollarımızın asfaltlama çalışmalarını sürdürdük. Kağızman Barajımızın yapım çalışmalarını takip ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Kağızman'a doğalgaz getirdik" diye konuştu.

Milletvekili Adem Çalkın, Kars'taki projeleri şöyle sıraladı:

"Gazi Kars'ımız tarihi, kurtuluşu, gelenek ve göreneklerinin her platformda anlatılması, tanıtılması. 187,5 milyon liraya yapımı tamamlanacak Kağızman Çayarası Göleti yapımına başlanması. Kars'ımızda Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi açılması için Sağlık Bakanımız ile görüşme. Kars Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile görüşme. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nün Kars'ımızda kalması için Kültür Bakanımızla görüşme. ATO Congresium Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Final Sergisi ve Ödül Töreninde Karslı öğrencilerimize destek. Kars'ımızda Toprak Analiz Labaratuarının kurulması. Kağızman Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapım ihalesinin yapılması. KÖYDES'lerimizde kullanılması için Kars İl Özel İdaremize 118,9 Milyon liranın aktarılması. Tarım Lisesi'nin Kars'ımızda açılması çalışmaları. Kars'ımıza Yeni bir Fen Lisesinin kazandırılması. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız Mustafa Varank ile Çin Seyahati. Kars'ımızda Et ve Süt Kurumu'nun İrtibat Bürosunun açılması. kars'ımızda 2 yıldır ihalesi yapılamayan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapım ihalesinin imzalanması. 16 Derslikli Atatürk Mesleki ve Anadolu Lisesi Ek Binası yapımına başlandı. Öğrencilerimiz İçin 200 kişilik pansiyon yapımı. Yıllar sonra gerekli girişimlerimiz sonrası Selim İlçemizde TMO alımlarına başlandı. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası sözleşmesinin yapılması. Kağızman Öğretmenevi ihalesinin yapılması. Sarıkamış Kayak Merkezi Teknik Karlama Sistemi Projelendirme hizmet alım işi. 35 Km uzunluğundaki, Gelirli Köyü - Akbaba Köyü-Esenyazı Köyü-Başgedikler Grup Beton yol işçilik ihalesinin yapılması. Kars'ımızda İl Özel İdaremiz marifetiyle 2024 yılı içinde 89 bin Kilitli Parke Taşı yapılması. 17 köyümüze 35 Km SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) Yol Yapımı 9 adet menfez yapılması. Toplamda 84 adet proje İl Özel İdaremiz tarafından yatırım programına alınmıştır. Bunların 23 tanesi tamamlanmıştır."

Çalkın, yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı daha sonra sona erdi. Çalkın, basın mensuplarıyla bir de hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS