AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut" ifadeleriyle sinyalini verdiği olası bir sınır ötesi operasyon Türkiye'nin gündeminde yerini aldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de bu akşam Denizli'de düzenlenen, AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sınır ötesi operasyona ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Zeybekçi, açıklamalarının altını "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bunun sorumluluğunu da bilerek söylüyorum" diyerek çizdi.

"HESAPLARI BAŞKA BOYUTA GEÇECEK"

Zeybekci şu ifadeleri kullandı:

"Etrafımız ateş çemberi. Biraz daha artırarak, körükleyerek de devam edecekler. Hesaplarına göre Gazze'deki veyahut da Filistin'deki hesapları başka boyuta geçecek. Başka noktalara gidecek. Bunu gören Recep Tayyip Erdoğan. 'Bizim ne işimiz var Suriye'nin kuzeyinde', 'Irak'ın kuzeyinde' diyenlere gerekirse ta köküne kadar gideriz. Osmanlı'nın, ecdadın bize emanet ettiği şehirleri orada bir bir biliyoruz. Eserlerinin de nerede olduğunu biliyoruz.

"MEVZUBAHİS VATAN OLURSA TEHDİT NEREDEYSE ORAYA KADAR YETERİZ"

Mevzubahis vatan, Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz. Çok açık ve net olarak söylüyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bunun sorumluluğunu da bilerek söylüyorum.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANANA KADAR BEKLEMEYECEĞİZ"

Sakın ola ki Türkiye'ye karşı bıçak kemiğe dayanana kadar beklerler yanılgısı içinde hiç kimse olmasın. Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz o kadar basit."

ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ötesi operasyonla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat Suriye'nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bu da terör örgütlerinin o bölgedeki karmaşadan beslenmesi ve orada tutunması için elverişli ortam hazırlıyor. Suriye'deki istikrarsızlık ve terör örgütlerinin orada tutunması bizim için bir güvenlik riskidir. Bizim gerek DEAŞ'a gerek PKK/PYD/YPG'ye yönelik tüm harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır. Bundan sonra atacağımız adımlar da bunun için olacak. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil."