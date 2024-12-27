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AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi

AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi
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AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ, Belgin Uygur ve Erkan Kandemir, Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ, Belgin Uygur ve Erkan Kandemir, Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne 23 yılın 22'sini iktidarda geçirdiğini anımsattı.

Geride kalan 23 yıla çok şey sığdırdıklarını aktaran Dağ, 100 yılda yapılacak işleri bu kadar yılda gerçekleştiren bir yönetim olduklarını vurguladı.

Dağ, kongrelerin geçmiş yılların yad edildiği, geleceğin planlandığı organizasyonlar olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür yılmadık. Hep birtakım meselelerle, bazen darbe teşebbüsleriyle, bazen seçime endeksli hukuk, yargı, darbe girişimleriyle yıkmak istediler, yıkılmadık. Ne yıldık, ne yıkıldık, ne gezi olaylarında bunu başardıla. Ne 17-25 Aralık sürecinde bunu başardılar ne de 15 Temmuz'da başarmak için yaptılar, başaramadılar. Her seferinde sadece hizmet değil, bizi böyle işlerle uğraştırarak yormak istediler, yorulmadık. Yani yıkılmadık, yorulmadık ve bu 23 yıl boyunca sadece inşa ettik ve yaptık."

Yapılan hizmetlerle, sadece 780 bin kilometrekare sınırları içinde değil, gönül coğrafyasında da beklenen Türk'ün her zaman geleceğini aktaran Dağ, "Vefalı Türk her zaman gelir. 'Biz ondan her zaman bir beklenti içinde oluruz' diyenlere kapıları hiç boş çevirmedik. Bugün Suriye'de, Etiyopya'da, Libya'da, Karabağ'da, Bosna'da, Balkanlar'ın tamamında bunu yaptık." diye konuştu.

"Güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürüdük"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da partisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk günkü aşkla, heyecanla, güçlü ve büyük Türkiye için çalıştıklarını dile getirdi.

Uygur, Ak Parti'nin özgürlükler ve ekonomi alanında büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iktidarı devraldığını belirterek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye' dedi. İnanmış dava erleri, inanmış teşkilat mensupları olarak Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde 23 yıl boyunca merkezimize milletimizin her bir ferdini alarak, odak noktamıza milletimizin her bir kalbine hizmet etmeyi alarak güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürüdük. Milletimizin her bir kalbini de her zaman desteğiyle yanımızda hissettik."

"Yolları aşacağız, milletimizle kucaklaşacağız"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Balıkesir'de 24 Aralık'ta mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kandemir, patlamada hayatını kaybedenlerden dolayı bugünkü kongreyi hüzünle yaptıklarını vurgulayarak "Ak Parti hareketini yüreğinde taşıyanların yüreğinden coşkusu taşanların, yüreğinden coşkusu taşanların bugün bu salonda bir araya geldiğini görüyoruz. Kuşkusuz biz anlayışımızı, bakışımızı, ruhumuzu, istikametimizi bu salonlardan taşan yüreğiyle bize destek olan ne zaman huzuruna çıksak yanımızda duran milletimizden alıyoruz." dedi.

Bugün ve daha düzenlenecek nice kongrelerin heyecanıyla yollara düşeceklerini dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Yine meydanlara düşeceğiz, yolları aşacağız, milletimizle kucaklaşacağız. 8. olağan kongre sürecimiz, salonlara sığmayan heyecanın, mücadele azminin, yeniden ayağa kalkışın, direnişin, şahlanışın, bize ayak seslerini gösteriyor. İnanıyorum ki büyük kongreyle beraber AK Parti yeni bir sayfa açacak. Yol yürüyüşümüz 2053'te de 2073'te de dilimiz, coşkumuz, heyecanımız, geleceğin Türkiye'sine, Türkiye Yüzyılı'na inşallah partimizi taşıyacak."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Politika
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