"PKK/PYD-YPG, gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır"

12.10.2019 07:52

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında takip eden basın mensuplarını hedef alan terör örgütü saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, harekatı takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalıştığına işaret eden Altun, "Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır." ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya davet ediyoruz"

PKK/PYD-YPG terör örgütünün keskin nişancı saldırılarıyla, halkın haber alma hakkına ve hedef aldıkları insanların yaşam hakkına saygı göstermediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan muhabirlerin de işlerini serbest şekilde yapabildiğine inanmak mümkün değildir. Aynı şey, yıllardır bu terör örgütünün demir yumruğu altında yaşayan sivil halk için de geçerlidir.

Bu saldırılarda yaralanan gazeteci arkadaşlarımızın tedavileri gerçekleştirilmektedir. Kendileriyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek acil şifalar dileklerimi ilettim. Bu saldırıları en sert biçimde kınıyor, uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya davet ediyoruz. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmadığını, birtakım evrensel değerleri savunduğunu iddia edenlerin yaşananlardan ders alacağını umuyoruz."

"Basın mensuplarının yapılan uyarılara uymasını istirham ediyorum"

Altun, sınır hattında görev yapan basın mensuplarına yönelik uyarı metni yayımlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sınır hattımızda görev yapan tüm basın mensuplarının canları bizlere emanettir. Gazetecilere yönelik son saldırılar ışığında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bölgede çalışan basın mensupları için bir uyarı metni yayımlayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Ulusal Ordusu, teröristleri sınırlarımızdan uzaklaştırana kadar tüm basın mensuplarının yapılan uyarılara uymasını istirham ediyorum.

Teröristler, basın mensuplarına yönelik saldırılarında belirli kuruluşları hedef almamakta, medyanın tamamına gözdağı vermek ve sınır hattında bir korku iklimi oluşturmak amacıyla gazetecilere ateş açmaktadır."

Basın mensuplarına yönelik uyarı metni yayımlandı

Öte yandan İletişim Başkanlığınca, harekatı, takip etmek üzere bölgede görev yapan basın mensuplarının terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin kasıtlı saldırılarından korunması için uyarı metni yayımlandı.

Uyarı metninde şunlar kaydedildi:

"Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı. Çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı. Can güvenliği açısından açık hedef olunacak noktalardan uzak durulmalı. Resmi yetkililerin yönlendirmelerine harfiyen uygulanmalı. Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı. Yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı, hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli.

Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı. Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli. Balkon, çatı, tepe vs. gibi yüksek yerlerden mümkünse yayın yapılmamalı. Konumların tam olarak belli olacağı bilgileri detaylı şekilde paylaşmaktan, dile getirmekten kaçınılmalı. Terör örgütü PKK/YPG için, bölgede görev yapan basın mensupları güvenlik güçleri kadar tehdit gördükleri bir meslek grubu. Çünkü terör örgütünün yaptıklarını, eylemlerini, saldırılarını dünyaya ve Türkiye'ye onlar duyuruyor."

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA