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Parklarda çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Parklarda çalışmalar sürüyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mahalle ve caddelerde bulunan parklarda revize çalışmaları sürüyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mahalle ve caddelerde bulunan parklarda revize çalışmaları sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların yaşam kalitesini artıracak proje ve çalışmalar devam ediyor. İlçe genelindeki yeşil alanlarda bitki altları gübrelenirken, bakım ve temizlik çalışmaları yapılırken, parklardaki oyun gruplarının periyodik olarak bakım ve onarımı yapıldı. - BİLECİK

Parklarda çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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