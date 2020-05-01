Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
01.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:26

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaiser, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bana yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendimi evimde izole ettim. Milletimizi dikkatli olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ulusal medyadaki bilgilere göre, Kaiser'in kızının da virüs testi pozitif çıktı.

Kaiser, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketinde (PTI) yeni tip koronavirüs görülen ikinci üst düzey siyasetçi oldu.

Üç gün önce de Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Pakistan'da virüsün görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana farklı partilerden 7 siyasetçide Kovid-19 görüldüğü duyurulmuştu. Bunlar arasında Hayber Pahtunhva Eyalet Başbakanı Mahmud Han'ın başdanışmanı Kamran Han Bangaş ile Sindh Eyalet Eğitim Bakanı Said Gani gibi üst düzey isimler bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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