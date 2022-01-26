OTOGARDA YASAĞI DELMENİN YOLUNU DA BULDULAR

EDİRNE (DHA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda minibüsle yolcu taşıdılar.

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ( Dha )- İSTANBUL'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarını durdurdu. Ancak bazı fırsatçılar, yasağı minibüsle delmeye çalıştı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Edirne ve Tekirdağ'a kaçak olarak yolcu taşımaya çalıştılar. Yolculuğu organize eden kişi, "Ceza bizim sorumluluğumuzda, siz düşünmeyin" derken, yolculuk edenler de çeşitli sebepler öne sürdü.

İstanbul'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul Valiliği, bu sabah saat 09.00'a kadar otogarlardan çıkışı yasakladı. Ancak bazı firmalar, dün yasağı delmenin yolunu buldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ücret farkı alarak minibüslerle yolcu taşındı. İstikametin Tekirdağ ve Edirne olduğu belirtilen yolculuklar, DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerin çekilmesine tepki gösteren yolcular mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, yolcuların taşınmasını sağlayan fırsatçılar ise görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tepki gösterdi.

"CEZA ALMAK BİZİM SORUNUMUZ"

Yolcuların taşınmasını organize eden ve ismini vermeyen bir kişi, Çorlu'ya bilet olduğunu belirterek, "Valilik yasakladı ama biz eski yoldan gideceğiz. Eski Londra Asfaltı'ndan Celaliye, Kumburgaz ve Silivri'de üzerinden gideceğiz orada yol açık" dedi. Yazılacak cezadan kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen organizatör, "Cezadan siz sorumlu değilsiniz. Biz sizi sağ salim yetiştirmekle sorumluyuz. Vatandaşın can güvenliğine gelince, otobüs zaten sigortalı merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Organizatör, ısrarlı sorulara, "Sizi götürmüyorum" diye cevap verdi.

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"

Fırsatçıların çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu ise "Ailem var zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz? Köprü açık olduğu halde insanları bırakmıyorlar. Ben Manisa'dan geldim. Evime gitmek zorundayım. Ne yapalım, düşen yılana sarılır" şeklinde konuştu.

"EŞİM KANSER HASTASI GİTMEM LAZIM"

Eşinin hasta olduğunu belirten bir diğer yolcu ise Çorlu'ya gideceğini söyleyerek, 'Eşim kanser hastası, evde beni bekliyor. Yanına gitmem lazım. Bu yolların kapanması belediyenin sorunu, belediyenin düşünmesi lazımdı benim değil. Bu kadar insan kar yüzünde mi perişan. Ne olacağını bilmiyoruz. Artık beklemek istemiyorum" diye konuştu.

Yolculardan bir başkası ise "Edirne'ye çalışmaya gidiyorum. Yasak ama gideceğiz. Buraya bir çözüm bulunsun" dedi.