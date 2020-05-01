Osmaneli'nde Korona virüsü 4'üncü can aldı
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Osmaneli'nde Korona virüsü 4'üncü can aldı

Osmaneli'nde Korona virüsü 4'üncü can aldı
01.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:54

Bilecik'in Korona virüs (Covit-19) vakasının en çok görüldüğü ilçesi olan Osmaneli'nden bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bilecik'in Korona virüs (Covit-19) vakasının en çok görüldüğü ilçesi olan Osmaneli'nden bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmaneli'nde Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle daha önceden 3 can kaybı yaşanırken son olarak Nezahat E. (81) hayatını kaybetti. Merhume ilçeye bağlı Ciciler köyünde yoğun önlemler altında defnedilirken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe halkını gerekmedikçe sokağa çıkmaları yönünde uyardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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