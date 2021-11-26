Osmancık'ta KADES uygulaması tanıtıldı

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, kadınlara akıllı telefon uygulaması olan kadın acil destek ihbar sistemi ( Kades ) hakkında bilgi verildi.

Osmancık'ta, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile ilgili yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla yapılan toplantı ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması, Elektronik kelepçe uygulaması, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbirler, Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formu uygulanmalarının değerlendirilmesi, kadın konuk evi yönlendirmeleri, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Biriminden (ADM) faydalanılması, ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Merkezleri çalışmaları, EGM ve JGM'nin Kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerin çalışmaları ele alındı.

Toplantının ardından kaymakamlık sosyal hizmetler merkezi, Emniyet ve Jandarma ekipleri, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında ilçenin muhtelif yerlerinde kurulan stantlarda, kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı.

Kadınlara broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği konusunda da yardımcı oldu. - ÇORUM