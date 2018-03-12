Ortaokul Öğrencilerinden Afrin'e Destek Mesajı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ortaokul öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için destek videosu hazırladı.

Okulun müzik öğretmeni Mine Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Haftası etkinlikleri kapsamında, Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne moral vermek amacıyla bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin, "öğretmenim biz de askerlerimize bir moral mesajı yayınlayalım" sözlerineyle ortaya çıkan çalışma kapsamında isteyen öğrencilerin Mehmetçik'e duygu ve düşüncelerini dile getirdiği anları kayıt altına aldıklarını ifade eden Tosun, "Öğrencilerimiz içlerinden gelenleri söylediler ve bu destek videosu ortaya çıktı. Umarım bu video askerlerimize ulaşır." dedi.

Destek videosunda askerler için şiir okuyan öğrencilerden Meryem Kan da askerlere başarılar dileyerek, "Askerlerimiz bizim için savaşıyor. Sadece askerlerimiz için değil şehit ailelerimizi de düşünerek askerlerimize destek olması amacıyla içimizden gelenleri söyleyerek bir video hazırladık. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun, tüm şehit ailelerine de sabırlar versin." ifadelerini kullandı.