Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

27.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:40
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 125 gram kubar esrar ile bir paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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