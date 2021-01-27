Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 125 gram kubar esrar ile bir paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli