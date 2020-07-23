Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
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Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bir mahalle için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
23.07.2020 21:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:28

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bir mahalle için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Akkuş'un Yeşilköy Mahallesi için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde 23 Temmuz saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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