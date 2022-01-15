Öğrenciler günde 2 bin 200 kişiye yemek üretiyor

Sakarya'da hizmet veren ikinci yemek üretim atölyesi konumunda olan Karasu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 2 bin 200 kişiye yemek üretimi yapıyor.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da hizmet veren ikinci yemek üretim atölyesi konumunda olan Karasu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 2 bin 200 kişiye yemek üretimi yapıyor.

Pandemi döneminde maske üretimiyle kurumlara ve vatandaşlara katkıda bulunan Sakarya Karasu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yemek atölyesinde de günde 2 bin 200 kişiye yemek üretimi yapıyor. Bu doğrultuda bir dizi ziyaretler kapsamında lisenin yemek atölyesinde giden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, burada öğretmen ve öğrencilerin yemek uygulaması çalışmalarına katıldı. Yemek üretimi yapan okulun kütüphane, kantin ve diğer bölümlerini de gezen Savaşçı, başarılı çalışmalarından dolayı okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. - SAKARYA