Nusaybin'e Bilim ve Teknoloji Merkezi

08.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:50

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Mardin'in Nusaybin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında Dicle Kalkınma Ajansının desteğiyle ilçeye Bilim ve Teknoloji Merkezi kazandırıldı.

8 Mart Mahallesinde bulunan belediyeye ait Gençlik Merkezi yeniden dizayn edilerek Bilim ve Teknoloji Merkezini dönüştürüldü.

Sinema, planetaryum, sanal gerçeklik, uzay terazisi, dijital albüm, bilgilendirme, sanal kitap, astronot kıyafeti, gökyüzü atlası, göktaşı ve robotik kodlama sınıflarının bulunduğu merkezin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Nusaybin'e hayırlı olmasını diledi.

Merkezden ilçede eğitim öğretim gören 27 bin öğrencinin yararlanacağını ifade eden Sarı, "Merkezimiz gençliğin dilini anlayan, gençliğe hitap eden oldukça modern bir merkez. Bu merkez, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmalarında onlara katkı sağlayacak. Malum dünya dijital bir çağa gidiyor. Özellikle yapay zeka çağının yoğun olacağı önümüzdeki yıllarda burası ciddi anlamda Nusaybin'e katkı sunacak." dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldırmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Emniyet Müdürü Yardımcısı Cem Kesici tarafından merkezin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA