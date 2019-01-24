Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu Üyeleri TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Tören Salonu'ndaki görüşmede konuşan Bozkır, Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. NOTA müttefiki Norveç ile dostane ilişkilere sahip olduklarını ifade eden Bozkır, "Heyetin ziyaretleri kapsamında hem iki ülke ilişkilerini hem de AB platformunda yaşanan gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız. İnşallah parlamenter düzeydeki bu temasların gelecek dönemde de devam etmesini ümit ediyoruz." dedi.

Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ise Norveç ile Türkiye'nin yıllardır çok yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadını, Norveç'in ise kuzey kanadını temsil ettiğini vurgulayan Huitfeldt, "İçinde bulunduğumuz zor zaman içerisinde dostane ilişkilere sahip iki ülke olarak çok açık ve samimi görüşmeler gerçekleştireceğiz. Elimizde görüşeceğimiz birçok konu var. Bazı konularda hemfikiriz, bazılarında hemfikir değiliz. Ama önemli olan bunları çok açık bir şekilde görüşme fırsatına sahip olmak." ifadelerini kullandı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA