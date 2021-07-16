Myanmar'da tutuklu Amerikalı gazeteci Fenster, Kovid-19'a yakalandığını bildirdi

Myanmar'da 25 Mayıs'ta gözaltına alınan ve yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan ABD vatandaşı Danny Fenster, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Myanmar'da 25 Mayıs'ta gözaltına alınan ve yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan ABD vatandaşı Danny Fenster, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Yangon'daki Insein Cezaevi'nde bulunan gazeteci Fenster, avukatı Than Zaw Aung'a virüse yakalandığını ancak gerekli tıbbi desteği alamadığını söyledi.

Insein Cezaevi yetkilisi Chan Aye Kyaw, Fenster'in enfekte olmadığını iddia etti.

Kyaw, tutuklu gazetecinin virüse yakalanması halinde bu durumun bildirileceğini kaydetti.

ABD vatandaşı gazeteci mayısta gözaltına alınmıştı

37 yaşındaki gazeteci, 24 Mayıs günü Malezya'nın Kuala Lumpur şehrine gitmek üzereyken Yangon Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Fenster, yaklaşık 2 yıldır Yangon'da "Frontier Myanmar" adlı bir haber sitesi için çalışıyordu. Daha önce de "Myanmar Now" haber sitesinde editörlük yapmıştı.

1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri cunta, aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere