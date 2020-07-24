MÜSİAD Başkanı Çınar 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı
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MÜSİAD Başkanı Çınar 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışı ve basın bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak tüm gazetecilerin basın bayramını kutladı.

MÜSİAD Başkanı Çınar 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı
24.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:47

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışı ve basın bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak tüm gazetecilerin basın bayramını kutladı.

Başkan Abdülkadir Çınar yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; "Her yıl 24 Temmuz'da Basında Sansürün kaldırılması nedeniyle kutlanmakta olan Basın Bayramının 112. yıl dönümüne gelmiş bulunmaktayız. 1876 yılında alınan bir kararla gazetelerin basılmadan önce sansür memurları tarafından kontrol edilmesinin, 24 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle sona ermesi ve böylelikle basının toplum menfaatlerini gözeterek özgürce çalışmasını engelleyen ve temel işlevlerinden uzak kalmasına sebep olan sansürün kaldırılması nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1950 yılında alınan bir kararla her yıl 24 Temmuz'un Basın Bayramı olarak kutlanması, kamu görevini türlü zorluklara rağmen yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımız için motive edici bir güç olmakla birlikte, demokrasinin vazgeçilmezi olan iletişim ve düşünce özgürlüğünün her şeye rağmen işlediğinin de göstergesi olmuştur. Bu vesileyle, basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanların "24 Temmuz Basın Bayramını", şahsım, dernek üyelerimiz ve şube personelimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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