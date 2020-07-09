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Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan ve modernize edilen tekstil fabrikası, dünyaca ünlü markalar için ürettiği spor giyim ürünlerini 25 ülkeye ihraç ederek kentin ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor.

Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı
09.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:19

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan ve modernize edilen tekstil fabrikası, dünyaca ünlü markalar için ürettiği spor giyim ürünlerini 25 ülkeye ihraç ederek kentin ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 8 bin metrekare kapalı alan üzerinde 700 personelle faaliyet yürüten Everest Mağazacılık Tekstil Firması, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteği ile 2009 yılından bu yana üretim yapıyor. Fabrika içerisinde kesim, örme, dokuma, dijital baskı, lazer baskı, ütü, paketleme, aksesuar atölyeleri ve spor giyim ürünlerinin yanı sıra deniz şortu da üretiliyor.

Yaklaşık 11 yıl önce DAKA ve İŞ-KUR işbirliğiyle devlet desteği aldıklarını ifade eden Muhasebe Müdürü Bilal Büyüközer, fabrikada üretilen ürünlerin Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, Çin ve Japonya gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi. Fabrikayı büyüttüklerini anlatan Büyüközer, "Önceden burada 185 kişi çalışıyordu. Şimdi 15 bantta 700 çalışan ile üretim yapıyoruz. Tabi bunu yapmamızda en büyük etken devlet katkısı. DAKA ile proje çalışmamız ve İŞ-KUR'un personel desteği çok önemli katkılar sundu. Yurt dışından yoğun şekilde sipariş alıyoruz. Devletimizin sağladığı teşvik ve hibe desteklerinden de faydalandık. Şimdi günde 10 bin üretimimiz var. Bu konuda hem ülke ekonomisine hem de Muş ekonomisine katkı sağlamaktayız" dedi.

Dünyada yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle çalışmaya bir aylık süre ile ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Büyüközer, "Pandeminin bir etkisi oldu. Şu anda işe tekrardan başladık. Yılda Muş ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlıyoruz. İhracat yaptığımız zaman ülkeden kazanıp ülkeye dağıtmıyoruz, büyük ölçüde dışarıdan gelen para girdisi ülkemize dağılıyor. Yani kendi ilimize katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

2017 yılından beri fabrikada çalıştığını ve ilk defa pandemi nedeniyle bir aylık süreçte işe gelemediklerini ifade eden personellerden Çiğdem Tanrıverdi ise "Yaklaşık 3,5 yıldır burada çalışıyorum. Burası sayesinde işsizlik oranı düşürüldü. Eğer burada çalışmıyor olsaydım işsiz kalırdım. Korona virüs nedeniyle yaklaşık bir ay çalışmadık. Bir ayın ardından tüm tedbirler alındı. Temizlik ve hijyene önem veriliyor. Burada paketleme işi yapıyorum. Burada şort ve spor giyim malzemeleri dikiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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