Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi
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Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi

Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Artıklar Köyü Muhtarı Nevzat Berber, köyde kapı kapı dolaşarak bayram hediyesi dağıttı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Artıklar Köyü Muhtarı Nevzat Berber, köyde kapı kapı dolaşarak bayram hediyesi dağıttı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Artıklar Köyü Muhtarı Nevzat Berber, Ramazan Bayramının ilk gününde köy sakinlerine bayram şekeri, lokum ve maske dağıttı.

Düzenlenen etkinlikte Artıklar Köyü İhtiyar heyeti de eşlik ederken, kapı kapı dolaşılarak her haneye bayram hediyesi verildi. İçerisinde maske ve şekerlerin olduğu çantayı takdim eden Muhtar, çocuklara da bayram şekeri vererek yüzlerini güldürdü. Pandemi kuralları çerçevesinde hijyen, maske ve mesafe kuralları da hatırlatılırken hane sahiplerinin bayramı kutlandı.

Ramazan Bayramı'nda köyde bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Muhtar Nevzat Berber açıklamasında, "Köyümüzün İhtiyar Heyetimizle birlikte, komşularımızın bayramını hediye takdimiyle kutlayıp, mesafe ve hijyen kurallarını tekrar hatırlattık. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının köyümüzde, ülkemizde, tüm İslam Alemi ve dünyada sağlığın, barışın ve esenliğin hakim olmasına vesile olmasını temenni ederim. Tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara kavuşmalarını diler, sevgi ve saygılarımızı sunarım. Bu vesile ile köy sakinlerimize bayram şekeri, lokum ve maske hediyelerimizi takdim ediyoruz." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi
Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi
Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi
Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi
Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi
Muhtardan köy sakinlerine bayram hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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