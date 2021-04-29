Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
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Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu

Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçesine kara yoluyla tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, tam kapanmaya saatler kala kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçesine kara yoluyla tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, tam kapanmaya saatler kala kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Saat 08.00 ila 15.00 arası Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş yapan 11 bin 375 araç, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 19.00'da başlayacak ve 17 gün sürecek tam kapanma öncesi, Marmaris ve Datça ilçelerine kara yoluyla tek giriş yeri olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında 10 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Denizli, Antalya ve Balıkesir şehirlerinden özel araçlarıyla gelenler, jandarma ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Sürücü ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı. Jandarma asayiş, narkotik ve bomba detektör köpekleri başta toplu taşıma araçları olmak üzere kontrol yaptı. Jandarma ekipleri 7 saatte 11 bin 375 aracı kontrol etti. 13 bin 897 kişinin ise kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi.

Denetimlerde 8 araç evrak eksikliği nedeniyle trafikten çektirildi. Haklarında çeşitli mahkemeler tarafından yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 34 kişi gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan 2 kişi de yakalandı. Antalya'dan Marmaris'e tatile gelen Ayşe Gülyüz, "Ailemle beraber değişiklik yapıp önceden rezervasyon yaptırdığımız otele tatile gidiyoruz. Tedbirlerimizi alıp izole ve huzurlu tatil yapacağız" dedi.

İlaç mümessili Ahmet Şevket Tanyer ise, "Bize kapanma yok. Sürekli hastaneleri dolaşacağız. Tedbirimizi alıp işimizi yapacağız" dedi.


Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu
Marmaris girişinde tam kapanma öncesi 10 kilometre araç konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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