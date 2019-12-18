: Muğla datça'da kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

18.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:22

Datça'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 16 gaziden 13'üne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen berat ve madalyaları törenle verildi. Törene katılamayan diğer 3 gazinin madalya ve beratlarının ise evlerinde teslim edileceği bildirildi.

Kıbrıs gazilerine berat ve madalyalarının dağıtılması için Özcan Yılmaz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi salonunda düzenlenen törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Hilmi Özkan, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça ilçe temsilcisi Ferhat Ünsalan ile protokol üyeleri, 13 Kıbrıs gazisi ve yakınları katıldı.

Muharip Gaziler Derneği Datça ilçe temsilcisi emekli Yüzbaşı Ferhat Ünsalan törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kıbrıs harekatını başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Yüzbaşı Ünsalan, "Deniz aşırı bir yere, kara-deniz ve hava kuvvetleri ile yapılan çıkartma, zor bir harekattır. Bizler bu zorluğu vatan sevgisi, kahramanlık ve fedakarlıkla aştık. Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz'de, Anadolu'nun yumuşak karnına saplanacak bir hançer gibidir. Bu adaya sahip olan, Doğu Akdeniz'i, Ortadoğu'yu kontrol eder ve vatanımız için de tehlike oluşturur. Kıbrıs Barış Harekatı, bu stratejik adayı düşmanlara bırakmamak ve Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılmıştır" dedi.

Ünsalan Kıbrıs gazilerini Milli Mücadele Madalyası ile onurlandıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çaban, törene katılan 13 Kıbrıs gazisini kutlayarak tek tek madalyalarını teslim ederken, diğer 3 gaziyle ise madalyalarının daha sonra evlerinde verileceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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