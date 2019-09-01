Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Dilburnu mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye, Irak, Yemen ve Filistin uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.