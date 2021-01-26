"Mozart ve Verdi Anma Konseri" yarın TRT2'de canlı yayınlanacak
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"Mozart ve Verdi Anma Konseri" yarın TRT2'de canlı yayınlanacak

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:29

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum, Giuseppe Verdi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma konseri, canlı yayınla yarın TRT2'de ekrana gelecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum, Giuseppe Verdi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma konseri, canlı yayınla yarın TRT2'de ekrana gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak 1756'da doğan Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart ve 27 Ocak 1901'de vefat eden İtalyan besteci Giuseppe Verdi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilecek eserlerle anılacak.

Müzik tarihinin zirvelerinden kabul edilen Mozart'ın ve tüm dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden birisi kabul edilen Verdi'nin anısına düzenlenecek konserle klasik müzikseverlerin yakından bildiği eserler seslendirilecek.

İstanbul'un kültür, sanat hayatının simge binalarından biri olan Süreyya Operası'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solistlerinin icra edeceği "Mozart ve Verdi Anma Konseri", 27 Ocak Çarşamba 20.00'de canlı yayınla TRT2'de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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