Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti
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Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti

Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför tırı ile Gazipaşa'nın 12 mahallesinde 138 vatandaşa kişisel bakım yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför tırı ile Gazipaşa'nın 12 mahallesinde 138 vatandaşa kişisel bakım yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil kuaför ekibi, Gazipaşa'nın kırsal mahallelerinde hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdü. Gerek kırsal bölgede ikamet etmelerinden gerekse pandemi şartlarından dolayı merkeze gidemeyen Gazipaşalı vatandaşlar için 3 günlük bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Karaçukur, Yenigüney, Esenpınar, Çimenbağ, Üçkonuk, Karalar, Kızılgüney, Ilıca, Göçük, Gökçebelen ve İnal mahallelerin de 138 vatandaşa kişisel bakım hizmeti verdi. - ANTALYA

Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti
Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti
Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti
Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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