Mitsubishi Electric, reklam ve iletişim sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

10.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:36

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, mobil kullanım ve e-ticarette artışın söz konusu olduğunu belirterek, "Her şeyi çok hızlı eskittiğimiz bu dönemi 'değişime zamanında ayak uydurmayan yok olur' şeklinde özetleyebiliriz. Bu süreçte markaların pazarlama, reklam ve konumlanma stratejileri eskiden olduğundan çok daha hızlı değişiyor. İletişim disiplinlerinin ve eğitim sistemlerinin de bu değişim sürecine adapte olarak geleceğin iletişim profesyonellerini dijital çağa uygun donanımda yetiştirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, reklamcılık alanında uzman isimler ve akademisyenler, İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Gonca Yıldırım'ın ev sahipliğinde ve İletişim Araştırmaları Derneği'nin (İLAD) katkılarıyla organize edilen Dış Paydaş Toplantısı'nda bir araya geldi.

Sektörün akademiye olan bakış açısının yakından tanınması ve mesleki ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen, Arvak Açıkhava Reklamcıları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tezcan, Havaş Cerative Group Türkiye Entegre Strateji Direktörü Ayça Çınar, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Nur Sadedil ve İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Gonca Yıldırım katıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin reklamcılık sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmek amacıyla oluşturduğu eğitim süreçlerinin masaya yatırıldığı, yerinde uygulamalı dersler ile ilgili bilgilerin aktarıldığı, sektördeki meslek örgütleri ile kurumların beklentilerinin tartışıldığı toplantıda, reklamcılık ve iletişim eğitiminin sektörle paralel yürümesi için mevcut derslerin işlenme ve aktarılma biçimleri konuşuldu.

Öte yandan, etkinlikte, reklamcılık sektöründe yaşanan değişimler ve gelişmeler de ele alındı.

"Yeni nesil eğitim içerikleri oluşturulmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, teknolojinin pek çok sektörü olduğu gibi dijital medya, reklamcılık ve dijital pazarlama alanlarını da şekillendirdiğini belirterek, çağı yakalamak isteyen markaların pazarlama ve reklam stratejilerini çok daha hızlı değiştirmesi ve iletişim araçlarını yeni dünyanın gerekliliklerine uygun şekilde kurgulaması gerektiğini kaydetti.

Birçok sektörde işletmeler ve markaların çağı yakalamaya çalıştığını aktaran Ceneviz, "Mobil kullanım ve e-ticarette de artış söz konusu. Her şeyi çok hızlı eskittiğimiz bu dönemi 'değişime zamanında ayak uydurmayan yok olur' şeklinde özetleyebiliriz. Bu süreçte markaların pazarlama, reklam ve konumlanma stratejileri eskiden olduğundan çok daha hızlı değişiyor. İletişim disiplinlerinin ve eğitim sistemlerinin de bu değişim sürecine adapte olarak geleceğin iletişim profesyonellerini dijital çağa uygun donanımda yetiştirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ceneviz, yeni iletişim modelleriyle birlikte yakın gelecekte dijiPR, dijital kriz ve gündem yönetiminin daha da önemli hale gelmesinin beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda müfredata kriz yönetiminin eklenmesi gerekiyor. Sunum yeteneğinin kazandırılması ve kişinin kendini doğru ifade etmesi için yaratıcı drama eğitiminin de olması gerekiyor. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni nesil derslerin müfredata kazandırılması ve öğrencilerin CRM, yazılım, kodlama gibi konularda fikir sahibi olması için temel bazda da olsa eğitim alması lazım. Ayrıca, üniversitelerin reklam kampanyalarını öğrencileriyle birlikte planlaması ve tüm süreçlerde doğrudan işin içinde olmalarına fırsat tanıması gerekiyor."

Kaynak: AA