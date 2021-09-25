- Milli masa tenisçi Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

İSTANBUL - Almanya Kadınlar 2. Ligi takımlarından SV SCHOTT Jena'da oynayan milli masa tenisçi Ece Haraç, ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Almanya Kadınlar 2. Ligi takımlarından SV SCHOTT Jena ekibine transfer olan milli masa tenisçisi Ece Haraç, takımıyla çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı. Ece Haraç, takım arkadaşı Lavrova ile TTC Langweid'a karşı oynadıkları ilk çift karşılaşmasını 3-1 kazandı.

Daha sonra iki tek müsabakasına çıkan Haraç, Vietnam asıllı İtalyan sporcu Le Thi Hong Loan'ı 3-1, İngiliz Charlotte Bardsley'i ise 3-2 mağlup ederek takımına iki galibiyet daha kazandırdı. Jena'nın sahadan 6-2 galip ayrıldığı maçta takıma diğer galibiyetleri Lavraova ve Hollandalı Van Lierop elde etti.

SV SCHOTT Jena ligdeki ikinci maçını 9 Ekim'de sahasında TuS Uentrop ile yapacak.

Ece Haraç, Türkiye'den Almanya'ya transfer olan en genç sporcu unvanını taşıyor. Ece aynı zamanda Bundesliga'da oynayan tek kadın temsilci olarak yer alıyor.