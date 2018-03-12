Milletvekili Ramazanoğlu Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Pamukkale ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazaoğlu, ilçeye bağlı Akköy, Aziziye, Çerkez, Adnan Menderes, Mahmut Sönmez, Oğuz, Sami Türel, Atatürk mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Ramazanoğlu, şunları söyledi:

"Belediye ve milletvekili seçimleri, adayların parti ilişiği olduğu için temsili demokrasiyi temsil ederler. Muhtarlık seçimleri ise temsili değil, doğrudan demokrasiyi temsil eder. Halk doğrudan kimi görmek istiyorsa o kişiyi muhtar olarak seçer. Muhtarlık seçimleri bu bağlamda çok önemlidir. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır, ilk basamağıdır, toplumun kılcal damarıdır. Toplumla iç içe olması hasebiyle muhtarlarımız, o toplum içerisinde aynı zamanda bir eğitim danışmanıdır, sağlık danışmanıdır, ekonomi danışmanıdır ve ticaret danışmanıdır. Hatta aile içerisindeki sorunları giderme noktasında aile içi danışmanlık dahi yapmaktadır. Aileler ve toplumlararası ilişkilerde hem olumlu hem olumsuz anlamda ilk adım atması gereken kişilerden birisi çoğu zaman muhtarlardır."

Ramazanoğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla toplantılara her fırsatta devam edeceklerini, sorunları yerinde görüp çözmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.