MHP Patnos Teşkilatı "Askıda Ekmek" Projesi Başlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda Ekmek" projesine MHP Patnos İlçe Başkanlığı destek verdi.

MHP Patnos İlçe Başkanlığı, ilçedeki Menderes Caddesi'nde hizmet veren ekmek fırınında askıda ekmek projesi başlattı.

Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Celal Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatı ile MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş'ın desteğiyle kampanyayı başlattıklarını ifade etti.

"Türk-İslam geleneğine göre komşuluk çok önemlidir." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu projeyi biz de destekliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu fırına gelerek bu proje sayesinde ücretsiz olarak ekmek alabilecekler. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle diyor, 'Komşusu açken tok olarak geceleyen kişi Mümin değildir' Bu nedenle tüm varlıklı hayırsever kişileri projemize katkıda bulunmaya davet ediyoruz."