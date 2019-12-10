: MHP Isparta İl Başkanı Bayram'ın elektrik akımına kapılması - Başhekim Keskin

10.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:49

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik hattı döşemesiyle uğraşan Bayram, akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayram, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Genel durumu hastaneye geldiğine göre iyi"

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesinde meydana geldiğini söyledi.

Bayram'ın Isparta Şehir Hastanesine olaydan 45 dakika sonra getirildiğini belirten Keskin, "Bize gelmeden hastanın kalbi iki kez durmuş ve gerekli müdahaleler yapılmış. Gereken müdahaleleri acil servisimizde yaptık. Tabii ki bu yüksek travmalı bir durum. Bundan dolayı yoğun bakıma aldık hastamızı." diye konuştu.

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu bilgisini veren Keskin, şöyle konuştu:

"Hastamızı 48 saat sonra uyandırmayı planlıyoruz. Tedavi sonucu da 48 saat sonra daha net belli olur. Hastanemize başvurduğuna göre şu an genel durumu daha iyi. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Hastamız stabil durumda, 48 saat sonra daha net bilgi verebiliriz."

Kaynak: AA

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