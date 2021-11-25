MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz." - ANKARA
AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı
Son Dakika | Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı
Son dakika haberi... Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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