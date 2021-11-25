MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz." - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz." - ANKARA

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