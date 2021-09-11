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Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı - Haberler
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