Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor
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Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toroslar ilçesinde son bir haftada 9 mahallede etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toroslar ilçesinde son bir haftada 9 mahallede etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

İl Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22 Mayıs'ta ilçedeki 8 mahallede, 27 Mayıs'ta ise Arslanköy Mahallesi'nde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu arazilerde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor
Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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