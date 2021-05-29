Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toroslar ilçesinde son bir haftada 9 mahallede etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.