Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyon
Mersin merkez Akdeniz ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.
Mersin merkez Akdeniz ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçlulara yönelik sürdürülen 7 günlük çalışma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağmalama, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası yapmak, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından dolayı aranan 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.