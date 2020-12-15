Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı
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Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı

15.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:33

Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı Merkezefendi Belediyesi korona virüsle mücadeleye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi korona virüsle mücadeleye devam ediyor. Pandemi döneminde program dahilinde belirlenen 6 ilaçlama ekibi ile ana cadde ve iş yerlerini dezenfekte, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi, Pandemi döneminin ilk gününden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaya yoğunluğunun olduğu, ana ve ara cadde üzerinde bulunan iş yerlerini ilaçlıyor. İş yerlerinin ilaçlanmasında görev alan 6 ekip, belirlenen program doğrultusunda dezenfekte ve hijyen çalışması yapıyor. Merkezefendi Belediyesi periyodik olarak kamu kurumları, okul, aile sağlık merkezleri, cami, eczane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, bakkal ile vatandaşların talebi üzerine vaka olan apartmanların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

"Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz"

Pandemi tedbirleri noktasında gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin, esnafımızın sağlığı bizim için öncelikli. Bu noktada da bugüne kadar birçok kurumda, iş yerinde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ana ve ara cadde üzerinde bulunan, yaya yoğunluğunun olduğu iş yerlerini ilaçlıyor. Böylece hem esnafımızın hem de alışverişe gelen hemşerilerimizin temiz ve hijyenik bir ortamda bulunmasını sağlıyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı
Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı
Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı
Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:32:40. #1.14#
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