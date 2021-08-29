Menemen'de 30 Ağustos Heyecanı
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Menemen'de 30 Ağustos Heyecanı

Menemen'de 30 Ağustos Heyecanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Menemen Belediyesi, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle özel bir kutlama programı hazırladı.

Menemen Belediyesi, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle özel bir kutlama programı hazırladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun yıl dönümünde ilk etkinliğin adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah 09. 30'da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program, Atatürk Caddesi'ndeki tebrik ve geçit töreni ile devam edecek.

Gün boyunca 18 farklı mahallede gerçekleştirilecek çocuk etkinlikleri de yöre halkına keyifli anlar yaşatacak. Etkinlikler kapsamında çocuk tiyatrosu, kukla gösterisi, illüzyon gösterisi ve palyaço çocukları eğlendirecek. Ayrıca katılımcılara pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti de ikram edilecek. Zafer coşkusu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Mustafa Ceceli ve Ahmet Şafak konserleri ile zirveye ulaşacak.

PEHLİVAN'DAN KONSER DAVETİ

Büyük Zafer'in ruhuna yakışır bir kutlama yapacaklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Birlik ve beraberlik içerisinde, her yıl olduğu gibi bu yılda aynı gurur ve heyecanla törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Büyük zaferimizin 99. yılında saygıdeğer hemşerilerimizle birlikte yapacağımız bu konserlerle bir arada olmak, sanatın ve müziğin eşsiz atmosferinden güç almak istiyoruz. Tüm hemşerilerimizi 30 Ağustos Pazartesi akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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