Meksika, ABD ile olan sınırını 21 Ocak'a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacak

Meksika, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD ile olan sınırını 21 Ocak tarihine kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacağını duyurdu.

Meksika, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD ile olan sınırını 21 Ocak tarihine kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacağını duyurdu.

Korona virüs salgını ABD'de etkisini arttırmaya devam ederken, Meksika ABD ile olan sınırındaki kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin ABD'deki Covid-19 vakalarına ve can kayıplarına dikkat çekerek Meksika'nın ABD ile olan sınırlarındaki zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarını bir ay daha uzatılmasını önerdiği belirtildi.

Bakanlık, tedbirlerin önerilen uzatma kapsamında 21 Ocak gece yarısına kadar uygulanacağını duyurdu.

Öte yandan Meksika ve ABD arasındaki sınırlarda Mart ayından bu yana zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmiyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı