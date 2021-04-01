MEB, öğrencileri "Dede Korkut Hikayeleri" ile buluşturmaya başladı
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MEB, öğrencileri "Dede Korkut Hikayeleri" ile buluşturmaya başladı

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
MEB, öğrencileri 'Dede Korkut Hikayeleri' ile buluşturmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Anadolu Masalları projesi kapsamında resimleri, animasyonu, müziği ve seslendirmesi öğretmenler tarafından gerçekleştirilen "Dede Korkut Hikayeleri"nin ilk videosu öğrencilerin ve öğretmenlerin...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Anadolu Masalları projesi kapsamında resimleri, animasyonu, müziği ve seslendirmesi öğretmenler tarafından gerçekleştirilen "Dede Korkut Hikayeleri"nin ilk videosu öğrencilerin ve öğretmenlerin erişimine sunuldu.

Dede Korkut'un video olarak sunulan ilk hikayesi "Basat'ın Tepegöz'ü Yenmesi Destanı", "www.youtube.com/meboygmanadolumasallari" adresinde yayınlandı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "milli destan" özelliği taşıyan Dede Korkut Hikayeleri'nin Türk kültürü, Türk milleti denilince akla gelen vasıflardan "doğruluk, dürüstlük, sözünde durmak ve kutsal saydığı değerler uğruna fedakar olmak" konularını içeren Oğuz Boyu'nun Korkut Atası'nın öğütlerini taşıdığını ifade etti.

Bu abide eseri gelecek kuşakların daha yakından tanıması için "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeler Projesi"ni başlattıklarını hatırlatan Boyacı, bu kapsamda, okul öncesi, ilkokul 1, 2, 3, 4, sınıflar için çıkardıkları Anadolu masalları setlerinin ardından ortaokul öğrencileri için de Dede Korkut Hikayeleri setlerinin basıldığını belirtti.

Adnan Boyacı, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 4 Mart 2021'deki proje tanıtım toplantısında babaannesinden öğrendiği 'Ot kökü üzerinde büyür.' sözünde özetlediği gibi çocuklarımıza köklerimizi ve atalarımızı tanıtmak için bu set, onların dil gelişimi düzeyine uygun şekilde sadeleştirildi. Dede Korkut'a ait 13 hikayenin tamamından oluşan kitaplar, öğrenci sayılarına göre ortaokulların kütüphanelerine gönderildi. Hikayelerin yanında 1 mini sözlük de bulunuyor." dedi.

Dede Korkut Hikayeleri'nin ilk videosu yayında

Dede Korkut'un tüm hikayelerinin animasyonlarla anlatımını içeren çalışmaya da başladıklarını belirten Boyacı, şunları kaydetti:

"Videolarımıza Dede Korkut'un Basat'ın Tepegöz'ü Yenmesi Destanı ile başladık. Bu hikayenin resimleri öğretmenlerimizce hazırlandı. 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi'ndeki müzik öğretmenleri de hikayeye özgü söz yazdı ve beste yaptı. Resimlendirilmiş ve seslendirilmiş hikayenin videosu 'www.youtube.com/meboygmanadolumasallari' youtube kanalımızda çocuklarımızın erişimine sunuldu. Projede yer alan öğretmenlerimiz, Anadolu coğrafyası dışına çıkarak, Türk dünyası masalları ile tüm Türk boylarının kültürünü gençlere aktarabilmek için akademisyenler ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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