MEB'den, 'Hayalimdeki Çin' resim yarışması açıklaması

MEB'den, 'Hayalimdeki Çin' resim yarışması açıklaması MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasının bakanlık tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

MEB'den, 'Hayalimdeki Çin' resim yarışması açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasının bakanlık tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık tarafından duyuru ve etkinlik süreçlerinin denetlendiği, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasının bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak haberleştirildiği ve kamuoyuna yanlış yansıtıldığı belirtildi. Açıklamada, "Etkinliğin Bakanlığımız tarafından düzenlendiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinliklerin, bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında duyurularına ilişkin izin müracaatlarının değerlendirilmesi, 'Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi' hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. 2016 yılından bu yana Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından farklı temalar ile yapılan ve son olarak duyurusu yapılan 'Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinde 50'nci Yıl' temalı yarışmanın yürütülmesinde ve düzenlenmesinde, bakanlığa bağlı hiçbir kurum ve kuruluşun görevi bulunmayıp izin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri birimlerimizce yapılmaktadır" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı