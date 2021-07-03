Masterchef 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Masterchef Türkiye yeni yarışmacıları kimler oldu? MasterChef Türkiye hangi gün?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye, 2021 2022 sezonuna başladı. Bu kapsamda Masterchef 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Masterchef Türkiye yeni yarışmacıları kimler oldu? MasterChef Türkiye hangi gün? sorularının yanıtları araştırıldı. MasterChef 2021 ilk bölümü ile 26 Haziran Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlandı.

Masterchef 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Masterchef Türkiye yeni yarışmacıları kimler oldu? MasterChef Türkiye hangi gün? sorularının yanıtları araştırılıyor. Türkiye'nin en yetenekli şefini bulmak için onlarca yarışmacı mücadele edecek. Peki, Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu?

MASTERCHEF 2021 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

TV 8'in sevilen yemek yarışmasında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yapılan yemekleri tadarak değerlendiriyor. Sevilen program Masterchef yarışması haftanın 7 günü yayınlanacak.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

Masterchef yarışmacıları her sezon olduğu gibi çok merak ediliyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri koltuğunda yerini aldığı Masterchef 2021 yarışmacı kadrosu henüz açıklanmadı. Şu an elemeler devam etmekte.

MASTERCHEF 2020 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu heyecanlı sezonun sonunda belli oldu. Finalde rakibi Barbaros Yoloğlu'nu yenen Serhat Doğramacı şampiyonluk kupasını kazandı.