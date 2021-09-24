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Mardin'de sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Mardin'de sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

Mardian Mall AVM ailesi, Sultanköy İlkokulu öğrencilerine kırtasiye seti, okul çantası ve etkinlik malzemeleri hediye etti.

MARDİN (İHA) - Mardian Mall AVM ailesi, Sultanköy İlkokulu öğrencilerine kırtasiye seti, okul çantası ve etkinlik malzemeleri hediye etti.

Sinanoğlu, Dekinsan, Oran Global, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığıyla Mardin'de hayata geçirilen Mardian Mall AVM, faaliyete başladığı 19 Eylül 2020'den bu yana yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle iyilik hareketlerine hız kesmeden devam ediyor. Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projelerini büyük bir başarı ve heyecanla uygulamakta olduklarını söyleyen Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Pazarlama ekibimizin katkıları ile gerçekleşen çok sayıda sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyacı olan okullara kütüphane, oyun alanı, atölyeler kuruyor, kütüphanelerine kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderiyoruz. Bu kapsamda eşit eğitim koşullarına sahip, geleceğe umutla bakacak, mutlu çocuklar yetiştirilmesine katkıda bulunmak için köy okulları ile çalışmalar yürütüyoruz. Kırtasiye seti, okul çantası ve etkinlik malzemelerinden oluşan paketlerimizi bugün burada Sultanköy İlkokulunda eğitim gören çocuklarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit ise çocukları mutlu etmek adına çanta ve kırtasiye seti hediye ettiklerini, Mardian Mall ailesi olarak öğrencilere başarı, öğretmenlere de kolaylıklar dilediklerini belirtti. - MARDİN

Mardin'de sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

Mardin'de sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

Mardin'de sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

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Haber: Mardin'de sosyal sorumluluk projeleri sürüyor - Haberler
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