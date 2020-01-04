Mardin Büyükşehir Belediyesinin hayali ihale yaptığı iddiası

04.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:52

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "hayali ihale" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın organları ve sosyal medyada belediyenin hayali ihale yaptığına ilişkin yalan ve iftira içeren haberi üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

?16 Kasım 2016'dan önce Nusaybin Belediyesi tarafından vahşi çöp alanı olarak kullanılan yerde bulunan çöp aktarma istasyonunun bir bölümünde 2015'te ihale edilip dar kapsamlı bir ıslah çalışması yapıldığı, ancak ıslah yapılan alana ve çevresine, ihale edilmesine rağmen yine Nusaybin Belediyesi tarafından çöp dökülmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, 16 Kasım 2016'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp aktarma istasyonu faal hale getirilerek çöp dökülmesinin engellendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla dar kapsamlı olarak çevre düzenlemesi, ıslah ve ağaçlandırma çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, alanın büyüklüğü ve çevre tahribatının fazla olması nedeniyle aktarma istasyonu ve çevresinin tamamını kapsayan kapsamlı ıslah ve ağaçlandırma çalışması için 12 Eylül 2018'de ihale, işin geçici kabulünün ise 25 Ocak 2019'da yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"?Yapılan haberlerde geçmişte yapılmış ihalenin sonuç ilanı bilgisinin yayınlanmasıyla sanki yeni bir ihale yapılmış gibi algı yaratılmaya çalışılmıştır. Yapılan işlemler hukuka uygun ve çevreye duyarlı çalışmalardır. Vahşi çöp alanı şuan ağaçlandırılmış ve düzenli bakımları yapılmaktadır. Yapılan her işlemde olduğu gibi bu ihalede denetimlerden geçmiştir. Terör örgütüne destek vermek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak, emniyet ve jandarma binalarının bombalanarak şehitler verilmesine belediye araç ve imkanlarını kullanarak sebep olmaktan, hatta çalıştırdıkları emirlerindeki işçi ve personelin ücretlerinden ve fazla mesailerinden kesinti yaparak fayda sağlamak ve terör örgütüne para aktarmak iddiaları ile haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınan büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları yerine görevlendirilen kayyum döneminde yapılan hizmetler ve yapılacak hizmetleri itibarsızlaştırma ve karalama kampanyası sürdüreceğini göstermektedir. Mardinli hemşehrilerimiz kimin ne olduğunu çok iyi bilmektedir."

Kaynak: AA