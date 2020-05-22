Manisa'da motosikletin kundaklanmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 19 Mayıs'ta bir motosikletin kundaklanması olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 19 Mayıs'ta bir motosikletin kundaklanması olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Topçuasım Mahallesindeki Karaköy Pazaryeri yakınında park halindeki Cihan Alkıran'a ait 45 AAG 718 plakalı motosikletin kundaklanması, sıçrayan alevlerle yanındaki 45 J 1041 plakalı minibüsün de hasar görmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayı sokaktaki bir işletmenin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi.

Görüntülerde başında kask olan zanlının elindeki şişede bulunan benzini motosikletin üzerine döktükten sonra ateşe vermesi, bir anda parlayan alevlerden güçlükle uzaklaşan zanlının koşarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA