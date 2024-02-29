Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.