Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, U16 Futbol İl Birinciliği Play Off Grubu'nda topladığı 10 puanla bitime 1 maç kala Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

U16 Futbol İl Birinciliği Play Off Grubu lideri Yunusemre Belediyespor, Muradiye Futbol Sahası'nda ağırladığı Soma 301 Karaelmasspor'u 12-0 mağlup ederek adını Türkiye Şampiyonası'na yazdırdı. Mavi Beyazlıları farklı galibiyete taşıyan golleri Arda Eren Güneş (4), Ahmet Şanıer (2), Muhammet Can Akkaya (2), Ahmet Mert Karaca, Alper Çiçek, Burak Demir ve Mustafa Kaan Boyraz kaydetti. Grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Yunusemre Belediyespor, böylelikle bitime bir hafta kala Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yunusemre son maçta Selvilitepespor deplasmanına gidecek. Hedefe ulaştıkları için mutlu olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı Antrenörü Birol Yiğit, Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - MANİSA