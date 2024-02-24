Üye Girişi
Haberler

Bakan Işıkhan Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa programı kapsamında Yunusemre Belediyesi ve bir fabrikayı ziyaret etti. İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantısı'na katılan Işıkhan, iş insanlarıyla bir araya geldi ve çocuklara oyuncak dağıttı. Manisa Valisi, AK Parti Milletvekilleri ve parti yetkilileri de ziyaretlere eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa programı kapsamında Yunusemre Belediyesini ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.

İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantısı'nın ardından iş insanlarıyla bir araya gelen Işıkhan, sonrasında Saruhanbey Camisi ve 100. Yıl Meydanı'ndaki çocuklara top ve oyuncak dağıttı.

Yunusemre Belediyesini ziyaret eden Işıkhan, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yle görüştü, belediyenin anı defterini imzaladı.

Işıkhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya da ziyarette bulundu.

Bakan Işıkhan'a, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Yavuz Kurt da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Vedat Işıkhan Yunusemre AK Parti Manisa Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title