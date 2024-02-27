Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 510 Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bin 510 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bin 510 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 510 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Yunusemre Manisa Güvenlik Cezaevi 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title