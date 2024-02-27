Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 510 Hap Ele Geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bin 510 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 kişi tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bin 510 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 510 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA